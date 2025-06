Italia-Moldova 2-0 LIVE | raddoppia Cambiaso

Vivi l'emozione della sfida tra Italia e Moldova al Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove gli azzurri si sono imposti con un convincente 2-0. La partita, ricca di tensione e spettacolo, si è conclusa con il raddoppio di Cambiaso, regalando ai tifosi una vittoria fondamentale nelle qualificazioni ai Mondiali. Scopri tutti i dettagli, dalla sintesi alla cronaca live, e rivivi ogni singolo momento di questa avvincente sfida.

Al Mapei Stadium andrà in scena la sfida delle qualificazioni ai Mondiali Italia-Moldova: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Italia-Moldova, sfida delle qualificazioni ai Mondiali che andrà in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia. PRIMO TEMPO Primo tempo deciso dal gol di Raspadori al 40?. al . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Italia-Moldova 2-0 LIVE: raddoppia Cambiaso

Gol Cambiaso, l’esterno della Juve a segno in Italia Moldova! È il più veloce in area di rigore e raddoppia: i bianconeri lo celebrano così – VIDEO - Andrea Cambiaso, l’esterno della Juventus, brilla ancora una volta in campo internazionale. Nel match di qualificazione ai Mondiali tra Italia e Moldova, con un’azione rapidissima e precisa, segna il suo secondo gol in area di rigore, portando gli Azzurri sul doppio vantaggio.

DIRETTA - Italia - Moldavia 2-0: raddoppio di Cambiaso! - Mondiali 2026, Girone I Quarta giornata Lunedì 9 giugno 2025, ore 20:45 Mapei Stadium - Leggi su lalaziosiamonoi.it

Italia-Moldova, il gol del vantaggio azzurro di Raspadori al 40' - La Nazionale è andata in vantaggio grazie alla rete del centrocampista del Napoli al termine del primo tempo ma fa fatica ad essere pericolosa ... Leggi su rainews.it

Italia-Moldavia, le formazioni ufficiali: Cambiaso in campo dal primo minuto. Panchina per Gatti e Rugani - Moldavia, le scelte degli allenatori per il match valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Leggi su informazione.it