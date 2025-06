Italia-Moldova 2-0 le pagelle | prestazione opaca degli azzurri nel giorno dell’addio di Spalletti

L’Italia tenta di rialzarsi contro la Moldova in un match senza brio, segnato da una prestazione deludente e da un addio senza grandi sussulti di Spalletti. La vittoria per 2-0, pur preziosa, non cancella le criticità emerse sul campo. Un ultimo capitolo che lascia più domande che risposte, mentre gli azzurri devono ancora ritrovare entusiasmo e solidità. Un finale di stagione che invita a riflettere sul futuro della Nazionale.

Il ct lascia senza squilli di tromba, niente goleada a Reggio Emilia. Finisce con una vittoria a Reggio Emilia poco convincente l’avventura di Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale italiana. Il 2-0 alla Moldova è un risultato utile, ma non certo esaltante: la prestazione rimane piatta, piena di incertezze e priva di slancio emotivo. Dopo il tonfo con la Norvegia (vittoriosa sull’Estonia), serviva una risposta forte, invece l’Italia ha faticato più del previsto contro un’avversaria modesta ma organizzata. Decidono Raspadori e Cambiaso, la Moldova spreca tanto. Il gol di Raspadori e la rete di Cambiaso nella ripresa salvano il risultato, ma non il contesto: l’Italia continua ad apparire lenta, prevedibile e insicura. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Italia-Moldova 2-0, le pagelle: prestazione opaca degli azzurri nel giorno dell’addio di Spalletti

In questa notizia si parla di: Moldova Prestazione Spalletti Italia

Italia-Moldova 2-0: finisce così, prestazione non convincente - Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, l’Italia si impone sulla Moldova con un punteggio di 2-0, ma la prestazione non ha entusiasmato.

italiamoldavia Partecipa alla discussione

Italia-Moldova 2-0, Spalletti lascia con una vittoria. Raspadori decisivo - L'Italia, dopo la brutta sconfitta contro la Norvegia, si riscatta almeno parzialmente superando in casa la Moldova con il risultato finale di 2- Leggi su msn.com

Fischi per Spalletti in tribuna prima di Italia-Moldavia: la secca risposta del ct - Luciano Spalletti, alla sua ultima panchina da commissario tecnico della Nazionale italiana, ha ricevuto qualche fischio al Mapei Stadium prima di Italia- Leggi su msn.com

Italia-Moldova 2-0, Spalletti: "Non ho fatto la differenza" - certo non lasciamo un grande entusiasmo anche se il pubblico ha riposto in maniera splendida, ma i giocatori e l'allenatore devono fare la differenza e purtroppo io non ho fatto la differenza" ... Leggi su rainews.it