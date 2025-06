Italia Moldova 2-0 gli azzurri vincono ma non convincono | la decidono Raspadori e Cambiaso

Italia-Moldova 2-0: gli azzurri vincono, ma faticano a convincere. Decisivi Raspadori e Cambiaso, che portano a casa il risultato mentre Spalletti si congeda con una vittoria importante. La prestazione della squadra, tuttavia, lascia ancora qualche dubbio sulla solidità del gruppo in vista delle sfide future. Con questa vittoria, gli italiani sperano di ritrovare fiducia e continuità nel cammino verso i Mondiali del 2026.

Italia Moldova, Spalletti si congeda dalla Nazionale con un vittoria: a segno Raspadori e Cambiaso. Luciano Spalletti lascia la guida della Nazionale dopo aver conquistato una vittoria nella seconda partita delle qualificazioni per i Mondiali del 2026. Gli Azzurri hanno battuto la Moldova con un punteggio di 2-0, ma questa vittoria non riscatta del tutto la scottante sconfitta subita contro la Norvegia. La prestazione della squadra non è stata particolarmente entusiasmante: nel corso del primo tempo, hanno rischiato di andare sotto con il gol annullato poi a Nicolaescu per fuorigioco. Tuttavia, poco prima dell'intervallo, sono riusciti a sbloccare il risultato grazie a un gol del giocatore del Napoli e obiettivo di mercato dell' Inter Giacomo Raspadori.

Italia-Moldova, serve una goleada. Spalletti non l’ha mai fatta, Mancini sì. Ma gli azzurri sono in grado di vincere segnando tanto? Ecco i precedenti - Stasera, contro la Moldova, l'Italia si prepara a scrivere una pagina importante della sua storia calcistica.

OFFICIAL - Lineup vs Moldova 3-5-2 Luciano Spalletti • Donnarumma©?in goal • Di Lorenzo-Bastoni-Ranieri back 3 • Cambiaso & Dimarco on the flanks • Frattesi-Ricci-Tonali midfield • Raspadori-Retegui in attack Ranieri, Cambiaso, Frattesi, Ricci, D Partecipa alla discussione

Lineup ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Ranieri; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Raspadori; Retegui. Subs: Meret, Carnesecchi, Coppola, Rovella, Fatti, Orsolini, Maldini, Udogie, Casadei, Rugani, Lucca, Barella. Coach: Luciano Partecipa alla discussione

