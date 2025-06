Italia-Moldova 2-0 | finisce così prestazione non convincente

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, l’Italia si impone sulla Moldova con un punteggio di 2-0, ma la prestazione non ha entusiasmato. La sfida, valida per le qualificazioni ai Mondiali, ha visto alla fine gli azzurri conquistare tre punti fondamentali, anche se il ritmo e la gioco non sono stati all’altezza delle aspettative. Ecco tutto ciò che devi sapere sulla partita: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE, per un'analisi completa di questa importante gara.

PRIMO TEMPO Primo tempo deciso dal gol di Raspadori al 40?.

Italia-Moldova 2-0, decidono Raspadori e Cambiaso: Spalletti saluta con una vittoria - L’Italia chiude in bellezza l’era di Luciano Spalletti con una vittoria fondamentale contro la Moldova al Mapei Stadium.

