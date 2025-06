Italia-Moldova 2-0 decidono Raspadori e Cambiaso | Spalletti saluta con una vittoria

L’Italia chiude in bellezza l’era di Luciano Spalletti con una vittoria fondamentale contro la Moldova al Mapei Stadium. Dopo un avvio difficile e la recente sconfitta con la Norvegia, gli azzurri hanno reagito con carattere, grazie alle reti di Raspadori e Cambiaso, conquistando tre punti preziosi nel girone. Un finale che rinnova la speranza e apre un nuovo capitolo per il calcio italiano.

Si chiude con una vittoria l'avventura di Luciano Spalletti come CT dell'Italia. Dopo la sonora sconfitta per 3-0 con la Norvegia, costata l'esonero al tecnico di Certaldo, la Nazionale azzurra supera 2-0 la Moldova al Mapei Stadium di Reggio Emilia non senza qualche fatica con le reti di Raspadori e Cambiaso, salendo a quota 3 punti nel girone. Il primo tempo. Inizio di partita complicato per l'Italia, che cerca spazio per arrivare al tiro, ma trova l'opposizione della Moldova, ben chiusa all'interno della propria area di rigore. Gli uomini di Luciano Spalletti faticano a superare la retroguardia della formazione ospite, che al 10? trova addirittura la rete del vantaggio con la zampata di Postolachi sul cross basso di Reabciuk, ma il VAR annulla per posizione di fuorigioco dell'attaccante.