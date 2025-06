Italia-Moldova 0-0 LIVE | inizia il secondo tempo

L’attesa è finita: al Mapei Stadium di Reggio Emilia si gioca Italia-Moldova, una sfida cruciale per le qualificazioni ai Mondiali. Dopo un primo tempo emozionante, conclusosi sul punteggio di 0-0 ma segnato dal gol di Raspadori al 40’, il secondo tempo promette nuovi spunti e tensione. Rimanete sintonizzati per la cronaca LIVE, aggiornamenti, sintesi e tutte le emozioni di questa partita fondamentale per il cammino azzurro.

Al Mapei Stadium andrà in scena la sfida delle qualificazioni ai Mondiali Italia-Moldova: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Italia-Moldova, sfida delle qualificazioni ai Mondiali che andrà in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia. PRIMO TEMPO Primo tempo deciso dal gol di Raspadori al 40?. al . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Italia-Moldova 0-0 LIVE: inizia il secondo tempo

In questa notizia si parla di: Moldova Tempo Italia Inizia

#Italspalletti basta !! Citofonare Ranieri ! Le voci, che accompagnano la sconfitta dell’Italia in Norvegia, sono da buio pesto. L'Italia non perdeva con la Norvegia da 25 anni. Per la prima nella sua storia, la Nazionale non ha segnato, per la terza partita consecu Partecipa alla discussione

Domani parteciperò alla presentazione del libro "Il tempo delle chiavi" di Nicola Rao. Un libro che ripercorre la tragica vicenda di Sergio Ramelli di cui quest'anno ricorre il 50° anniversario della sua scomparsa. #Napoli Partecipa alla discussione

Italia-Moldova: orari, probabili formazioni e dove vederla in TV - 0 con la Norvegia e il successivo esonero di Luciano Spalletti che ha scosso l'ambiente ... Leggi su msn.com

Italia-Moldavia diretta, qualificazione Mondiali 2026: l'ultima partita del ct Spalletti live - Dopo la disastrosa sconfitta in Norvegia, l'Italia torna in campo per la seconda partita valida per le qualificazioni al Mondiale 2026. Leggi su msn.com

Italia-Moldova, qualificazioni Mondiali in diretta: azzurri a caccia del riscatto - azzurro Spalletti (appena esonerato) alla guida della Nazionale ci si aspetta una goleada per raddrizzare subito la posizione nel girone ... Leggi su corriere.it