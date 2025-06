italia moldavia vittoria senza sorrisi al passo di addio di spalletti

L'Italia chiude l'era Spalletti con una vittoria incolore contro la Moldavia, segnando un passo di addio senza sorrisi né entusiasmi. Dopo una sconfitta pesante contro la Norvegia, gli Azzurri tentano di rilanciarsi, ma il successo di 2-0 nasconde ancora molte lacune. La partita, iniziata con difficoltà, lascia aperta più di una domanda sul futuro della nostra nazionale. Resta da vedere se questa vittoria possa essere il punto di svolta oppure un semplice arrivederci.

Si chiude con una vittoria tutt'altro che entusiasmante l'esperienza di Luciano Spalletti da commissario tecnico dell'Italia: dopo la pesante sconfitta contro la Norvegia, gli Azzurri battono per 2-0 la Moldavia e provano a rilanciare le proprie ambizioni di qualificazione diretta ai Mondiali. La partita, però, vede iniziare meglio gli ospiti, attenti dietro e pericolosi in avanti: al 9', Nicolaescu trova addirittura il gol di testa dopo un bel cross di Reabciuk, ma la rete viene annullata per fuorigioco del centravanti. Sospiro di sollievo per gli Azzurri, troppo lenti e passivi nell'occasione. 🔗 Leggi su Iltempo.it