Italia-Moldavia vittoria senza gioia | si volta pagina

L'Italia batte la Moldavia, Spalletti chiude con un successo la sua avventura sulla panchina della nazionale e saluta. Da settembre ci sarà un altro commissario tecnico ad inseguire la qualificazione al Mondiale 2026 e non sarà semplice, perché i sigilli di Raspadori e Cambiaso non sono sufficienti per accorciare almeno psicologicamente l'enorme gap che separa gli azzurri dalla Norvegia. Per sbrigare la contabilità, la distanza tra noi e loro resta enorme: 9 punti (seppure con due partite da giocare in più) e 10 gol nella differenza reti. Haaland ha liquidato l'Estonia cancellando uno dei pochi spazi per sperare in un passo falso norvegese.