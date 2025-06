Italia-Moldavia uno dell’Inter a riposo! La probabile formazione

L’Italia si prepara a sfidare la Moldavia nella seconda giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2026, un match cruciale che si giocherà domani 9 giugno a Reggio Emilia. Con Luciano Spalletti ormai in stand-by, l’attenzione si concentra sulla formazione e sulle strategie degli azzurri per superare le difficoltà e riscattarsi. Scopriamo insieme le probabili scelte di una Nazionale determinata a scrivere un nuovo capitolo di speranza e passione.

Italia-Moldavia è la seconda giornata del girone di qualificazione ai Mondiali del 2026: di seguito la probabile formazione di Luciano Spalletti. LA SFIDA – Italia-Moldavia si disputerà domani 9 giugno alle ore 20:45 a Reggio Emilia. Dopo lo scossone arrivato oggi, con la notizia (da lui stesso comunicata) dell'esonero di Luciano Spalletti, gli azzurri arrivano in condizioni psicologiche per nulla ottimali a un match già decisivo per le sorti delle qualificazioni ai Mondiali del 2026. Di ciò l'ambiente è pienamente consapevole, per cui l'imperativo sarà quello di portare a casa il match con il minimo sforzo per pensare in maniera leggermente più serena ai prossimi impegni.