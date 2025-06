Italia-Moldavia tra noia e rischio figuraccia finisce solo 2-0 l’ultima triste di Spalletti | Non ho fatto la differenza

Un’Italia senza brio e senza slancio, che fatica a trovare entusiasmo e risultati concreti. La sfida contro la Moldavia si conclude con una deludente vittoria per 2-0, lasciando i tifosi e gli esperti con più domande che certezze. La prima partita di Spalletti sulla panchina azzurra si trasforma in un’amara realtà, segnata da scarse emozioni e poche luci. La strada verso il Mondiale 2026 è ancora lunga e complicata…

I primi tre punti per gli azzurri nel girone di qualificazione ai Mondiali 2026 arrivano con l’ultima panchina di Luciano Spalletti in Nazionale. Finisce 2-0 tra Italia e Moldavia, in un Mapei Stadium a Reggio Emilia praticamente muto per quasi tutti i 90 minuti di gioco. Poche e scarse le emozioni per l’intera partita. Fatta eccezione magari per la prima vera occasione della gara, ma per la Moldavia che segna la prima rete con Nicolaescu, annullata per fuorigioco. I (pochi) gol azzurri. È Raspadori il primo comunque a mantenere la promessa strappata dal ct per il suo addio, quando al 40? firma l’1-0. 🔗 Leggi su Open.online