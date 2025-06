Italia Moldavia streaming e diretta tv | dove vedere la partita di qualificazione ai Mondiali

Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perderti l’emozionante sfida tra Italia e Moldavia valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026, sei nel posto giusto. La partita si giocherà oggi, lunedì 9 giugno 2025, alle 20:45 allo stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia. Scopri subito dove poter seguire in diretta streaming o in tv, tra Sky Sport, Mediaset e Rai, e preparati a vivere ogni istante di questa importante sfida.

Italia Moldavia streaming e diretta tv: dove vedere la partita qualificazioni Mondiali. ITALIA MOLDAVIA STREAMING TV – Oggi, lunedì 9 giugno 2025, alle ore 20,45 Italia e Moldavia si sfidano allo stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia, partita valida per le qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026. Dove vedere Italia Moldavia in diretta tv o live streaming gratis? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio: In tv. La partita tra Italia e Moldavia sarà visibile in chiaro e completamente gratis e in HD su Rai 1. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 20,45 di oggi, lunedì 9 giugno 2025, con telecronaca di Alberto Rimedio e Lele Adani. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Italia Moldavia streaming e diretta tv: dove vedere la partita di qualificazione ai Mondiali

In questa notizia si parla di: Italia Moldavia Streaming Diretta

