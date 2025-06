Italia-Moldavia stasera l’ultima di Spalletti | i nomi per la panchina dell’Italia

Questa sera, Italia e Moldavia si sfidano in un match che segna l’ultima panchina di Spalletti, una sfida tra orgoglio e futuro azzurro. Mentre il tecnico saluta, il nostro cuore batte forte per il presente e il domani della Nazionale. Le scelte per la panchina italiana cominciano a prendere forma: ecco i nomi che potrebbero guidare gli azzurri oltre questa difficile stagione.

Stasera contro la Moldavia gli azzurri sono chiamati a rispondere presenti, per classifica e orgoglio. Intanto si pensa al post Spalletti per la panchina L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Italia-Moldavia, stasera l’ultima di Spalletti: i nomi per la panchina dell’Italia

