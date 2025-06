Italia-Moldavia Spalletti sicuro | la scelta sui giocatori del Napoli

Luciano Spalletti, l’allenatore che ha guidato il Napoli con successo, si prepara alla sua ultima sfida sulla panchina azzurra contro la Moldavia. Dopo le recenti delusioni e l’esonero, le sue scelte sui giocatori rappresentano l’ultimo atto di un ciclo carico di emozioni. La partita di stasera segnerà non solo il confine tra passato e futuro, ma anche l’addio ufficiale di Spalletti alla Nazionale italiana. Di sicuro, ci si attendeva di più dalla sua ...

Le scelte di Luciano Spalletti sui giocatori del Napoli per la gara di stasera contro la Moldavia, l’ultima sua da ct azzurro. La gara fra Italia e Moldavia sarà l’ultima gara da ct della Nazionale per Luciano Spalletti. L’allenatore ex Napoli è stato infatti esonerato dopo la cocente sconfitta per 3-0 contro la Norvegia e quella di stasera sarà la sua ultima apparizione alla guida dell’Italia. Di sicuro, ci si aspettava di più dalla sua gestione: non un gioco dello stesso livello rispetto a quello espresso dallo straordinario Napoli dello Scudetto, ma almeno un qualcosa che potesse un minimo avvicinarsi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it