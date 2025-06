Italia-Moldavia Spalletti saluta la Nazionale | Non ho fatto la differenza

Dopo la pesante sconfitta contro la Norvegia, l’Italia si risolleva con una vittoria amara contro la Moldavia, grazie ai gol di Raspadori e Cambiaso. Un successo importante per rilanciare le speranze nel girone I, anche se il clima intorno alla nazionale resta segnato dal saluto di Spalletti e da un senso di incompiutezza. Ma ora, più che mai, bisogna guardare avanti: l’Italia è pronta a riscrivere il proprio cammino.

Dopo la brutta sconfitta contro la Norvegia, la Nazionale si rialza e ottiene una vittoria contro la Moldavia. Vittoria amara quella di questa sera dell’Italia sulla Moldavia: dopo la pesante sconfitta subita contro la Norvegia con un parziale di 3 a 0, gli azzurri questa sera escono con i tre punti dal Mapei Stadium grazie ai gol di Raspadori e Cambiaso. L’Italia ha ottenuto i tre punti, portandosi di fatto in terza posizione nel girone I di qualificazione ai Mondiale del 2026, con almeno due partite in meno rispetto alla capolista Norvegia. Nonostante la vittoria, in mezzo al campo si è vista tanta fatica da parte della nazionale italiana, soprattutto a livello difensivo. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Italia-Moldavia, Spalletti saluta la Nazionale: “Non ho fatto la differenza”

In questa notizia si parla di: Italia Moldavia Nazionale Fatto

Dove vedere in tv Italia-Moldavia, Qualificazioni Mondiali calcio 2026: orario, programma, streaming - Dopo una deludente sconfitta in Norvegia, l'Italia è pronta a rispondere sul campo contro la Moldavia.

#Italia-#Moldavia 2-0, vittoria senza sorrisi al passo di addio di #Spalletti https://iltempo.it/sport/2025/06/09/news/italia-moldavia-qualificazione-mondiali-classifica-spalletti-nuovo-ct-nazionale-42921127/… #ItaliaMoldova Partecipa alla discussione

Qualificazioni ai Mondiali 2026 In campo #ItaliaMoldova, l'ultima di Spalletti in panchina #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro Segui la diretta streaming su http://Rainews.it https://rainews.it/maratona/2025/06/calcio-qualificazioni-mondiali-2026-italia-moldavia-ult Partecipa alla discussione

L’Italia si sblocca: contro la Moldavia gli ultimi tre punti targati Spalletti - A Reggio Emilia gli Azzurri prima rischiano e poi prendono in mano le redini del gioco, andando a segno con Raspadori e Cambiaso: finisce 2- Leggi su msn.com

Italia-Moldova 2-0 per l'addio di Spalletti alla Nazionale - La partita era decisiva per la corsa ai Mondiali del 2026 dopo la pesante sconfitta per 3- Leggi su tg.la7.it

L'Italia torna a vincere con la Moldavia: Raspadori e Cambiaso gol nell'ultima di Spalletti ct - A Reggio Emilia gli azzurri vincono, ma non dilagano: si chiude così l'avventura del tecnico toscano in Nazionale ... Leggi su tuttosport.com