Italia-Moldavia Spalletti fischiato dal Mapei | il prepartita del ct con Gravina

L'ormai ex tecnico della Nazionale alla lettura delle formazioni l'unico a ricevere i fischi dello stadio Sarà forse questa una delle cose peggiori che si porterà dentro da questa esperienza Luciano Spalletti. Il ct della Nazionale stasera siede in panchina per l'ultima volta con la casacca azzurra, una fine mesta considerando un percorso mai decollato così come il feeling col gruppo in primis a livello tattico e tecnico. E così è stato pure con i tifosi, nonostante la priorità in ogni conferenza e ogni uscita da parte del mister abbia sempre battuto proprio sul senso di appartenenza e il legame con il popolo italiano.