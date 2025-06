Italia-Moldavia oggi Qualificazioni Mondiali 2025 | orario tv probabili formazioni streaming

Stasera, gli Azzurri di Luciano Spalletti affrontano una sfida cruciale contro la Moldova nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Con l’obiettivo di migliorare il loro percorso e conquistare punti preziosi, tifosi e appassionati non vedono l’ora di seguire questa partita decisiva. Scopri orario, probabili formazioni, dove guardarla in streaming e tutte le anticipazioni su un match che potrebbe segnare una svolta fondamentale per l’Italia.

L’Italia si gioca tantissimo questa sera. La formazione del commissario tecnico Luciano Spalletti, infatti, scenderà in campo per il secondo incontro del suo percorso nelle Qualificazioni verso i Mondiali 2026 che si disputeranno tra Stati Uniti, Messico e Canada. Dopo il match contro la Norvegia disputato venerdì scorso, gli Azzurri tornano in campo questa sera, lunedì 9 giugno, contro la Moldova alle ore 20.45 allo stadio Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia, per una sfida di estrema importanza in vista della qualificazione verso i Mondiali 2026. Il clamoroso ko di Oslo, uno storico 0-3, obbliga gli Azzurri del CT Luciano Spalletti a vincere obbligatoriamente tutte le prossime partite in programma, per provare a sperare ancora in un primo posto, al momento, lontanissimo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Moldavia oggi, Qualificazioni Mondiali 2025: orario, tv, probabili formazioni, streaming



