Italia Moldavia LIVE | manca sempre meno all’inizio del match

Manca sempre meno all’inizio di Italia-Moldavia, una sfida decisiva per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Dopo la sconfitta contro la Norvegia, gli azzurri sono determinati a riscrivere il proprio destino e conquistare i tre punti fondamentali. Segui con noi la diretta, la sintesi, la moviola e tutte le emozioni di questa partita cruciale. La rincorsa verso il Mondiale continua: non perdere neanche un istante!

di Nicolò Corradino Italia Moldavia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026. L’ Italia torna in campo dopo la disfatta contro la Norvegia nell’ ultimo match da ct azzurro di Luciano Spalletti. Contro la Moldavia si devono conquistare i tre punti per sognare la qualificazione diretta ai Mondiali del 2026. Il match è seguito LIVE da . Italia Moldavia 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 20:45 Italia Moldavia 0-0: risultato e tabellino. Italia (3-4-2-1) – Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Ranieri; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Raspadori; Retegui. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Italia Moldavia LIVE: manca sempre meno all’inizio del match

In questa notizia si parla di: Match Italia Moldavia Manca

Paolini ribalta il match e batte Ostapenko agli Internazionali d’Italia 2025 - Jasmine Paolini ha stupito il pubblico agli Internazionali d'Italia 2025, ribaltando il match e conquistando una vittoria preziosa contro la lettone Jelena Ostapenko, numero 18 del ranking.

Italia-Moldavia, dove vederla in chiaro (tv e streaming), probabili formazioni e orario: l'ultima di Spalletti ct della Nazionale - Dopo la figuraccia in Norvegia questa sera l'Italia scende in campo al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro la Moldavia per la ... Leggi su ilmattino.it

Italia-Moldavia, formazioni ufficiali: in campo Dimarco e Ranieri, davanti Raspadori-Retegui. Dove vederla in tv e streaming - Dopo la figuraccia in Norvegia questa sera l'Italia scende in campo al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro la Moldavia per la ... Leggi su ilmessaggero.it

La diretta di Italia-Moldavia: le ultimissime sulle formazioni. Gli Azzurri obbligati a vincere - Spalletti, già esonerato: “Rimango super convinto che l’Italia andrà ai Mondiali” ... Leggi su msn.com