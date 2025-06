Italia Moldavia LIVE | le formazioni ufficiali per l’ultima gara di Spalletti in Azzurro

Nel cuore delle qualificazioni Mondiali 2026, l’Italia di Luciano Spalletti torna in campo per una sfida cruciale contro la Moldavia. Dopo la difficile sconfitta contro la Norvegia, gli azzurri sono chiamati a reagire e conquistare i tre punti fondamentali per mantenere vive le speranze di qualificazione diretta. Segui con noi la diretta live di Juventusnews24, tra sintesi, moviola e cronaca, per non perdere neanche un istante di questa sfida decisiva.

di Nicolò Corradino Italia Moldavia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026. L’ Italia torna in campo dopo la disfatta contro la Norvegia nell’ ultimo match da ct azzurro di Luciano Spalletti. Contro la Moldavia si devono conquistare i tre punti per sognare la qualificazione diretta ai Mondiali del 2026. Il match è seguito LIVE da . Italia Moldavia 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 20:45 Italia Moldavia 0-0: risultato e tabellino. Italia (3-4-2-1) – Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Ranieri; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Raspadori; Retegui. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Italia Moldavia LIVE: le formazioni ufficiali per l’ultima gara di Spalletti in Azzurro

