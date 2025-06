Italia-Moldavia LIVE 1-0 | vantaggio di Raspadori! Ionita sfiora subito il pareggio

In un emozionante Italia-Moldavia, gli Azzurri guidano 1-0 grazie a Raspadori, ma il pericolo è dietro l’angolo. Subito dopo, Ionita sfiora il pareggio con un tiro potente che Donnarumma respinge in modo decisivo. La partita si infiamma: tra azioni salienti e occasioni da entrambe le squadre, il ritmo non si ferma e l’attesa di un nuovo gol cresce. La sfida promette ancora emozioni fino all’ultimo fischio.

GOAL E AZIONI SALIENTI 43` - Ionita sfrutta una respinta non perfetta di Donnarumma e calcia da dentro l`area: palla fuori di pochissimo. 40`. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

DIRETTA - Italia - Moldavia 1-0: gol del vantaggio di Raspadori! - Mondiali 2026, Girone I Quarta giornata Lunedì 9 giugno 2025, ore 20:45 Mapei Stadium - Leggi su lalaziosiamonoi.it

DIRETTA - Italia - Moldavia 0-0: annullato il gol di Nicolaescu - Mondiali 2026, Girone I Quarta giornata Lunedì 9 giugno 2025, ore 20:45 Mapei Stadium - Leggi su lalaziosiamonoi.it

La moviola di Italia-Moldavia: gli episodi più controversi. Annullato un gol a Ion Nicolaescu per una posizione di fuorigioco - Analizziamo gli episodi più controversi della sfida tra gli Azzurri di Luciano Spalletti e la Moldavia arbitrata da Urs Schnyder. Leggi su eurosport.it