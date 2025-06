Italia-Moldavia LIVE 0-0 | traversa di Ranieri!

GOAL E AZIONI SALIENTI 23` - Cross di Di Lorenzo sul secondo palo: Tonali anticipato in calcio d`angolo 17` - Traversa di Ranieri! Il centrale. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: Traversa Ranieri Italia Moldavia

LIVE Italia-Moldavia 0-0, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: traversa di Ranieri! - Segui in diretta l’emozionante sfida tra Italia e Moldavia nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Un match ricco di colpi di scena, dall’incrocio di Raspadori alla traversa di Ranieri, che tiene i tifosi col fiato sospeso.

Italia-Moldavia 0-0: Ranieri colpisce la traversa di testa | Diretta - All'ultima sulla panchina azzurra, Spalletti lancia dal primo minuto Ranieri, Ricci e Frattesi. Leggi su msn.com

La moviola di Italia-Moldavia: gli episodi più controversi. Annullato un gol a Ion Nicolaescu per una posizione di fuorigioco - Analizziamo gli episodi più controversi della sfida tra gli Azzurri di Luciano Spalletti e la Moldavia arbitrata da Urs Schnyder. Leggi su eurosport.it

Italia-Moldavia, formazioni ufficiali: in campo Dimarco e Ranieri, davanti Raspadori-Retegui. Dove vederla in tv e streaming - Dopo la figuraccia in Norvegia questa sera l'Italia scende in campo al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro la Moldavia per la ... Leggi su ilmessaggero.it