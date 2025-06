italia moldavia le pagelle degli azzurri ricci impreciso di lorenzo stanco verve orsolini

L’Italia continua la sua marcia nelle qualificazioni al Mondiale 2026, superando la Moldavia con un convincente 2-0 al Mapei Stadium. Tra luci e ombre, i nostri azzurri mostrano progresso e determinazione, ma ci sono ancora aspetti da perfezionare: da Ricci a Orsolini, analizzando le pagelle e le prestazioni individuali. È il momento di mettere in campo il miglior calcio per garantirsi un posto tra le grandi del mondo.

Roma, 9 giugno 2025 – L'Italia batte 2-0 la Moldavia in un match valido per il gruppo I di qualificazione al mondiale 2026, disputato al Mapei Stadium di Reggio Emilia. A decidere la partita i gol di Raspadori al 40' e Cambiaso al 50'. Nell'altra partita del gruppo la Norvegia vince 1-0 a Tallinn contro l'Estonia grazie a un gol di Haaland al 62'. Nella classifica del girone gli scandinavi guidano con 12 punti in 4 partite, seguiti da Israele con 6 in tre match, poi l'Italia a 3 in due partite e l'Estonia sempre a quota 3 ma con 4 match disputati, Moldavia fanalino di coda senza punti in tre partite. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net