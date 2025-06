Italia-Moldavia le formazioni ufficiali | la scelta su Frattesi e Retegui

L’Italia si avvicina alla sfida con la Moldavia con una rinnovata determinazione, nonostante le recenti difficoltà. Luciano Spalletti ha scelto le formazioni ufficiali, puntando su Frattesi e Retegui, due talenti pronti a fare la differenza. Dopo la sconfitta con la Norvegia, la Nazionale si concentra per dimostrare carattere e resilienza. Il fischio d’inizio è previsto alle 20.45, e gli azzurri sono pronti a riscrivere il proprio destino in campo.

