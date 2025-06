Italia-Moldavia le formazioni ufficiali | Frattesi per Barella poi altri due dell’Inter!

L'Italia si prepara a sfidare la Moldavia in un match cruciale per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Dopo l’assegnazione delle formazioni ufficiali, i tifosi sperano in una prestazione energica, con Frattesi e Barella pronti a fare la differenza. La partita promette emozioni e sorprese: vediamo insieme le scelte dei commissari tecnici e le probabili strategie che potrebbero determinare il risultato.

Italia-Moldavia è un match valido per la seconda giornata delle qualificazioni ai Mondiali del 2026. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida. ITALIA-MOLDAVIA, LE FORMAZIONI UFFICIALI. Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Ranieri; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui. A disposizione: Meret, Carnesecchi, Coppola, Rovella, Fatti, Orsolini, Maldini, Udogie, Casadei, Rugani, Lucca, Barella. Allenatore: Luciano Spalletti. MOLDAVIA (3-4-3): Avram; Baboglo, Mudrac, Dumbravanu; Platica, Ionita, Bodisteanu, Reabciuk; Caimacov, Nicolaescu, Postolachi. A disposizione: Straistari, Cojuhar, Bors, Posmac, Dros, Motpan, Damascan, Motoc, Stefan, Stina, Perciun, Bitca. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Italia-Moldavia, le formazioni ufficiali: Frattesi per Barella, poi altri due dell’Inter!

