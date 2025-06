Italia Moldavia ecco quanti gol servono a Spalletti | il ct si affida a un big dell’Inter

Italia-Moldavia si avvicina a grandi passi, e l'attenzione è tutta rivolta a come Spalletti possa trasformare questa sfida in una svolta decisiva. Con una vittoria schiacciante, l’Italia non solo garantirà i punti necessari, ma anche un messaggio forte di riacquisto fiducia. E proprio un big dell’Inter potrebbe essere il protagonista di questa notte cruciale: scopriamo quanti gol servono all’azzurro per riscrivere le sorti di questa qualificazione.

Italia Moldavia, ecco quanti gol servono a Spalletti oggi nella sua ultima partita, il ct si affiderà a un big dell’Inter. Questa sera a Reggio Emilia, l’Italia affronta la Moldova in una sfida decisiva, sia sul piano aritmetico che su quello psicologico. Dopo il pesante 5-0 subito dai moldavi contro la Norvegia, agli Azzurri non basterà una semplice vittoria: servirà una goleada per recuperare nella differenza reti, il primo criterio in caso di arrivo a pari punti. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la situazione è complicata: l’Italia è ferma a 0 punti con una differenza reti di -3 (0 gol segnati, 3 subiti), mentre la Norvegia è a quota 9 con un +10. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Italia Moldavia, ecco quanti gol servono a Spalletti: il ct si affida a un big dell’Inter

