Italia-Moldavia ecco le formazioni ufficiali

Stasera alle 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia si affrontano Italia e Moldavia, un match cruciale nel girone I di qualificazioni ai Mondiali 2026. Con le formazioni ufficiali appena annunciate, i tifosi sono pronti a vivere un'emozionante sfida tra le stelle azzurre e gli avversari moldavi. Un appuntamento da non perdere che potrebbe segnare una svolta importante nel cammino verso il Qatar.

(Adnkronos) – Sono state ufficializzate le formazioni di Italia-Moldavia, che alle 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia giocheranno la partita, rispettivamente, numero 2 e 3 del proprio percorso nel girone I di qualificazioni ai Mondiali 2026. Il commissario tecnico Luciano Spalletti rispetto alla sfida a Oslo cambia in difesa con Coppola sostituito da Ranieri, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Italia-Moldavia, ecco le formazioni ufficiali

In questa notizia si parla di: Italia Moldavia Formazioni Ecco

Dove vedere in tv Italia-Moldavia, Qualificazioni Mondiali calcio 2026: orario, programma, streaming - Dopo una deludente sconfitta in Norvegia, l'Italia è pronta a rispondere sul campo contro la Moldavia.

Mola TV (@mola_italia) Partecipa alla discussione

Italia-Moldavia, le formazioni ufficiali: Spalletti con Raspadori-Retegui in attacco - Leggi ... Leggi su informazione.it

Italia Moldavia, le formazioni ufficiali: ecco le scelte dei due CT - Italia Moldavia, al Mapei Stadium va in scena una sfida cruciale per la qualificazione ai Mondiali: le formazioni ufficiali Tutto pronto al Mapei Stadium di Reggio Emilia per Italia- Leggi su cagliarinews24.com

Italia-Moldavia, le formazioni ufficiali: Cambiaso in campo dal primo minuto. Panchina per Gatti e Rugani - Moldavia, le scelte degli allenatori per il match valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Leggi su informazione.it