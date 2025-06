Italia-Moldavia | cosa serve agli Azzurri per evitare gli spareggi e qualificarsi ai Mondiali 2026

L’Italia si trova a un passo dall’impresa: evitare gli spareggi e conquistare direttamente la qualificazione ai Mondiali 2026. Per farlo, gli azzurri devono risalire la classifica, superando le sfide rimanenti con determinazione e una strategia vincente, puntando su una prestazione perfetta e un attacco efficace. La partita decisiva con Spalletti in panchina rappresenta l’ultima chance per scrivere il futuro del calcio azzurro. Questa...

ABBONATI A DAYITALIANEWS Obiettivo Mondiali: serve una rimonta perfetta. La Nazionale italiana è chiamata a un’impresa complicatissima: chiudere al primo posto nel girone di qualificazione per i Mondiali 2026. Dopo un avvio shock, con la pesante sconfitta contro la Norvegia per 3-0, l’unica strada percorribile è vincere tutte le restanti partite, segnando il maggior numero possibile di gol. Ultima gara con Spalletti: serve solo vincere. Questa sera l’Italia affronterà la Moldavia, in quella che sarà l’ultima partita sotto la guida di Luciano Spalletti. L’ esonero è ormai ufficiale, e il futuro commissario tecnico sarà con ogni probabilità Ranieri o Pioli. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Italia-Moldavia: cosa serve agli Azzurri per evitare gli spareggi e qualificarsi ai Mondiali 2026

