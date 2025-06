Italia-Moldavia caos totale | Spalletti stasera non va in panchina

L’Italia si trova nel mezzo di un vero e proprio terremoto tattico: Luciano Spalletti, dopo mesi di incertezze, potrebbe salutare la Nazionale già stasera contro la Moldavia. La decisione della Federazione ha scatenato un tumulto di opinioni, lasciando tifosi e addetti ai lavori a chiedersi se si tratti di un divorzio annunciato o di un passo necessario per il futuro azzurro. La sfida di questa sera sarà molto più di un semplice match…

Fa discutere la situazione sulla panchina dell’Italia: sarà divorzio con il Ct Luciano Spalletti dopo la gara contro la Moldavia Il caos regna sovrano in Nazionale, con Luciano Spalletti esonerato dalla Federazione e che questa sera nella sfida contro la Moldavia siederà per l’ultima volta sulla panchina dell’ Italia. Luciano Spalletti (LaPresse) – Calciomercato.it Fanno discutere le modalità e la tempistica del divorzio da Spalletti, con l’ormai ex Commissario tecnico che nella conferenza stampa della vigilia ha anticipato l’ufficialità della Federazione. Il presidente della FIGC Gravina adesso pensa a Claudio Ranieri per la sostituzione, con l’ex tecnico della Roma che potrebbe comunque conservare il ruolo di consulente all’interno della società giallorossa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Italia-Moldavia, caos totale: “Spalletti stasera non va in panchina”

