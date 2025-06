Italia-Moldavia 2-0 Spalletti ai saluti | Dovevo fare la differenza non ho alibi

L’Italia di Spalletti chiude il suo ciclo con una vittoria di misura contro la Moldavia, ma il sorriso è amaro: la prestazione non ha brillato come sperato, e il commento del CT risuona tra le righe di una delusione. Dopo aver dato tutto, Spalletti saluta con un “dovevo fare la differenza, non ho alibi”. Ora tocca alle nuove sfide, ma questa partita resterà nella memoria come un arrivederci tra luci e ombre.

Spalletti saluta con una vittoria, ma arrivata con tanta sofferenza e senza brillare contro la Moldavia: le ultime parole da CT della Nazionale Termina con una vittoria sulla Moldavia l’avventura di Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale. L’ Italia non brilla, ma vince per 2-0 al Mapei Stadium grazie alle reti di Raspadori e Cambiaso. Spalletti saluta la Nazionale: le dichiarazioni post Italia-Moldavia (Screenshot) – calciomercato.it Il CT Spalletti, a caldo, ha ammesso a ‘Rai Sport’: “Abbiamo fatto fatica anche stasera, però ci sono troppe componenti e poi si è confermato quello che si era visto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Italia-Moldavia 2-0, Spalletti ai saluti: “Dovevo fare la differenza, non ho alibi”

