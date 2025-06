Italia Moldavia 2-0 LIVE | Cambiaso raddoppia manca sempre meno alla fine dell’ultimo match di Spalletti come ct Azzurro

Italia-Moldavia 2-0: un risultato importante che riaccende le speranze azzurre in vista dei Mondiali 2026. Dopo la difficile sconfitta contro la Norvegia, gli uomini di Spalletti mostrano carattere e determinazione, con Cambiaso che raddoppia e avvicina l’Italia alla qualificazione diretta. Manca sempre meno alla conclusione di questa sfida cruciale: scopriamo insieme tutti i dettagli di questa battaglia per il sogno mondiale.

di Nicolò Corradino Italia Moldavia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026. L’ Italia torna in campo dopo la disfatta contro la Norvegia nell’ ultimo match da ct azzurro di Luciano Spalletti. Contro la Moldavia si devono conquistare i tre punti per sognare la qualificazione diretta ai Mondiali del 2026. Il match è seguito LIVE da . Italia Moldavia 2-0: sintesi e moviola. 1? INIZIA IL MATCH – Primo pallone mosso dagli Azzurri 2? SUBITO ANGOLO PER LA MOLDAVIA – Partono forte gli ospiti che recuperano palla e vanno al tiro con Bodisteanu che viene rimpallato in angolo 6? L’ITALIA NON RIESCE A COSTRUIRE – In uno stadio tiepido, gli Azzurri faticano a trovare spazi e creare occasioni 9? CLAMOROSO: MOLDAVIA AVANTI – Cross dalal fascia sinistra con gli Azzurri lentissimi a marcare e coprire Nicolaescu che colpisce di testa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com