Italia Moldavia 2-0 l’esperienza di Spalletti finisce con una vittoria ma è troppo poco | una squadra molla e in grande difficoltà

Dopo la batosta contro la Norvegia, l’Italia si riscatta con una vittoria convincente contro la Moldavia, grazie alle reti di Insigne e Scamacca. Tuttavia, la prestazione evidenzia ancora alcune lacune e una squadra che, a tratti, sembra mollare. L’esperienza di Spalletti finisce con un risultato positivo, ma molti dubbi restano: sarà questa la svolta per le qualificazioni ai Mondiali 2026? Il cammino azzurro è appena iniziato.

Italia Moldavia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026. L' Italia torna in campo dopo la disfatta contro la Norvegia nell' ultimo match da ct azzurro di Luciano Spalletti. Contro la Moldavia si conquistano i tre punti in vista dei Mondiali del 2026. Italia Moldavia 2-0: sintesi e moviola. 1? INIZIA IL MATCH – Primo pallone mosso dagli Azzurri 2? SUBITO ANGOLO PER LA MOLDAVIA – Partono forte gli ospiti che recuperano palla e vanno al tiro con Bodisteanu che viene rimpallato in angolo 6? L'ITALIA NON RIESCE A COSTRUIRE – In uno stadio tiepido, gli Azzurri faticano a trovare spazi e creare occasioni 9? CLAMOROSO: MOLDAVIA AVANTI – Cross dalal fascia sinistra con gli Azzurri lentissimi a marcare e coprire Nicolaescu che colpisce di testa.