Italia Moldavia 1-0 LIVE | Raspadori ci porta avanti ma la prima frazione degli Azzurri è stata deludente INTERVALLO

L’Italia torna in campo con determinazione dopo la deludente sconfitta contro la Norvegia, pronta a conquistare i tre punti contro la Moldavia. Raspadori apre le marcature e dà speranze agli azzurri, ma il primo tempo si rivela sotto le aspettative. La sfida, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026, si conferma un banco di prova cruciale: ogni azione può fare la differenza nel cammino verso il sogno mondiale. Seguite live su Juventusnews24 per tutti gli aggiornamenti.

di Nicolò Corradino Italia Moldavia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026. L’ Italia torna in campo dopo la disfatta contro la Norvegia nell’ ultimo match da ct azzurro di Luciano Spalletti. Contro la Moldavia si devono conquistare i tre punti per sognare la qualificazione diretta ai Mondiali del 2026. Il match è seguito LIVE da . Italia Moldavia 1-0: sintesi e moviola. 1? INIZIA IL MATCH – Primo pallone mosso dagli Azzurri 2? SUBITO ANGOLO PER LA MOLDAVIA – Partono forte gli ospiti che recuperano palla e vanno al tiro con Bodisteanu che viene rimpallato in angolo 6? L’ITALIA NON RIESCE A COSTRUIRE – In uno stadio tiepido, gli Azzurri faticano a trovare spazi e creare occasioni 9? CLAMOROSO: MOLDAVIA AVANTI – Cross dalal fascia sinistra con gli Azzurri lentissimi a marcare e coprire Nicolaescu che colpisce di testa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Italia Moldavia 1-0 LIVE: Raspadori ci porta avanti ma la prima frazione degli Azzurri è stata deludente INTERVALLO

