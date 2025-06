Italia Moldavia 1-0 LIVE | inizia il secondo tempo Spalletti cambia due pedine

L’Italia torna in campo con determinazione dopo la sconfitta contro la Norvegia, affrontando la Moldavia in una partita cruciale per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Con Spalletti che cambia due pedine, i nostri azzurri cercano di conquistare i tre punti fondamentali per mantenere viva la speranza di qualificarsi direttamente. La sfida, seguita live da Juventusnews24, promette emozioni e colpi di scena fino all’ultimo secondo. Restate con noi per tutta la cronaca!

di Nicolò Corradino Italia Moldavia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026. L’ Italia torna in campo dopo la disfatta contro la Norvegia nell’ ultimo match da ct azzurro di Luciano Spalletti. Contro la Moldavia si devono conquistare i tre punti per sognare la qualificazione diretta ai Mondiali del 2026. Il match è seguito LIVE da . Italia Moldavia 1-0: sintesi e moviola. 1? INIZIA IL MATCH – Primo pallone mosso dagli Azzurri 2? SUBITO ANGOLO PER LA MOLDAVIA – Partono forte gli ospiti che recuperano palla e vanno al tiro con Bodisteanu che viene rimpallato in angolo 6? L’ITALIA NON RIESCE A COSTRUIRE – In uno stadio tiepido, gli Azzurri faticano a trovare spazi e creare occasioni 9? CLAMOROSO: MOLDAVIA AVANTI – Cross dalal fascia sinistra con gli Azzurri lentissimi a marcare e coprire Nicolaescu che colpisce di testa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Italia Moldavia 1-0 LIVE: inizia il secondo tempo, Spalletti cambia due pedine

