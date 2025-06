Italia-Moldavia 1-0 LIVE | fine primo tempo decide Raspadori

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, Italia e Moldavia si affrontano nel match delle qualificazioni ai Mondiali: un primo tempo intenso, deciso da Raspadori con un gol che fa la differenza. La partita è ricca di emozioni, tensione e azioni mozzafiato. Segui con noi la cronaca in tempo reale, gli highlights, il tabellino e tutte le emozioni di questa sfida cruciale per la nazionale italiana. La seconda parte promette ancora più spettacolo…

Al Mapei Stadium andrà in scena la sfida delle qualificazioni ai Mondiali Italia-Moldavia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Italia-Moldavia, sfida delle qualificazioni ai Mondiali che andrà in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia. PRIMO TEMPO. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Italia-Moldavia 1-0 LIVE: fine primo tempo, decide Raspadori

In questa notizia si parla di: Moldavia Italia Primo Tempo

Dove vedere in tv Italia-Moldavia, Qualificazioni Mondiali calcio 2026: orario, programma, streaming - Dopo una deludente sconfitta in Norvegia, l'Italia è pronta a rispondere sul campo contro la Moldavia.

Un primo match del girone di qualificazione ai mondiali da dimenticare per gli uomini del CT Luciano Spalletti. Il tabellino è impietoso in Norvegia-Italia, terminata 3-0. Gli azzurri mai veramente in partita, con le reti che hanno indirizzato l’incontro che sono st Partecipa alla discussione

ItaliaMoldavia Partecipa alla discussione

Italia-Moldova: 1-0 nel primo tempo, bel gol del "napoletano" Raspadori - L'Italia, dopo la clamorosa sconfitta esterna contro la Norvegia culminata con un disastroso 3- Leggi su msn.com

Italia-Moldavia diretta, qualificazione Mondiali 2026: l'ultima partita del ct Spalletti live - Dopo la sconfitta disastrosa in Norvegia e l'esonero dell'allenatore, gli Azzurri continuano il percorso di qualificazione per il Mondiale 2026: aggiornamenti in tempo reale ... Leggi su msn.com

Italia-Moldavia, in diretta la partita di qualificazione ai Mondiali 2026: attacco con Raspadori-Retegui - Moldavia per le qualificazioni ai Mondiali 2026: le formazioni ufficiali e le ultime news in tempo reale ... Leggi su fanpage.it