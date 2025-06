Italia Moldavia 0-0 LIVE | subito alti ritmi con gli ospiti che si spingono in avanti

Inizia una sfida carica di emozioni e tensione tra Italia e Moldavia, con gli azzurri determinati a riscattarsi dopo l'ultima delusione. Subito alti ritmi e pressing intenso caratterizzano questa partita, fondamentale per le qualificazioni ai Mondiali 2026. La cronaca live di Juventusnews24 ci guida attraverso ogni momento, sperando che l’Italia trovi presto la via del gol e avvicini il sogno mondiale. Restate con noi per scoprire come si evolverà questa sfida cruciale.

di Nicolò Corradino Italia Moldavia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026. L’ Italia torna in campo dopo la disfatta contro la Norvegia nell’ ultimo match da ct azzurro di Luciano Spalletti. Contro la Moldavia si devono conquistare i tre punti per sognare la qualificazione diretta ai Mondiali del 2026. Il match è seguito LIVE da . Italia Moldavia 0-0: sintesi e moviola. 1? INIZIA IL MATCH – Primo pallone mosso dagli Azzurri 2? SUBITO ANGOLO PER LA MOLDAVIA – Partono forte gli ospiti che recuperano palla e vanno al tiro con Bodisteanu che viene rimpallato in angolo Italia Moldavia 0-0: risultato e tabellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Italia Moldavia 0-0 LIVE: subito alti ritmi, con gli ospiti che si spingono in avanti

