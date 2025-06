Italia Moldavia 0-0 LIVE | ci prova anche Retegui! Gli Azzurri non riescono a sbloccare il match

L’Italia scende in campo con la determinazione di riscattarsi dopo l’ultima sconfitta, affrontando la Moldavia in una sfida cruciale per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Nonostante gli sforzi di Retegui e la pressione crescente, il punteggio rimane inchiodato sullo 0-0. Segui live questa emozionante battaglia, dove ogni dettaglio può fare la differenza tra sogno e realtà. La lotta per la qualificazione continua, e questa partita potrebbe essere quella decisiva.

di Nicolò Corradino Italia Moldavia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026. L’ Italia torna in campo dopo la disfatta contro la Norvegia nell’ ultimo match da ct azzurro di Luciano Spalletti. Contro la Moldavia si devono conquistare i tre punti per sognare la qualificazione diretta ai Mondiali del 2026. Il match è seguito LIVE da . Italia Moldavia 1-0: sintesi e moviola. 1? INIZIA IL MATCH – Primo pallone mosso dagli Azzurri 2? SUBITO ANGOLO PER LA MOLDAVIA – Partono forte gli ospiti che recuperano palla e vanno al tiro con Bodisteanu che viene rimpallato in angolo 6? L’ITALIA NON RIESCE A COSTRUIRE – In uno stadio tiepido, gli Azzurri faticano a trovare spazi e creare occasioni 9? CLAMOROSO: MOLDAVIA AVANTI – Cross dalal fascia sinistra con gli Azzurri lentissimi a marcare e coprire Nicolaescu che colpisce di testa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Italia Moldavia 0-0 LIVE: ci prova anche Retegui! Gli Azzurri non riescono a sbloccare il match

