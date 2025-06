Italia il retroscena sull’esonero di Spalletti | la decisione arrivata la sera di sabato dopo il flop con la Norvegia

L'Italia ha vissuto un autentico terremoto nel mondo del calcio, con l’esonero di Spalletti deciso nel cuore della notte, a soli 24 ore dalla sconfitta con la Norvegia. La decisione, arrivata alle 23 di sabato, svela un piano studiato a lungo dal presidente Gravina, che prova a riscrivere le sorti della Nazionale e a gettare le basi per un nuovo capitolo. Ma quali sono i retroscena di questa scelta improvvisa?

Italia, la ricostruzione dell'esonero di Spalletti: decisione arrivata 24 ore dopo la sconfitta con la Norvegia, ecco il piano originale di Gravina Nel romanzo di queste qualificazioni mondiali, come definito da la Gazzetta dello Sport, il colpo di scena arriva "verso sera": Luciano Spalletti viene esonerato ufficialmente alle 23 di sabato, a 24 ore esatte

