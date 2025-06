Italia Gravina sacrifica Spalletti

In un gioco di scacchi fatto di decisioni difficili e passioni, Italia Gravina si trova a dover sacrificare Spalletti per salvare la sua posizione. Dopo il disastro di Oslo, il presidente della Figc prende una decisione dolorosa, annunciando con emozione la fine di un’era. Tra i candidati, Ranieri e Pioli emergono come possibili soluzioni, ma le scelte non sono mai semplici. Continua a leggere e scopri quale direzione prenderà il calcio italiano in questa fase cruciale.

Per salvare la poltrona, il presidente della Figc, dopo il disastro di Oslo, caccia il tecnico che dĂ l’annuncio in lacrime. Piace Ranieri, ma è legato alla Roma. Pioli è l’altro nome. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Italia, Gravina «sacrifica» Spalletti

