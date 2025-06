Italia Gasperini su Ranieri possibile ct | Deve fare quello che si sente

Dopo l'esonero di Spalletti e le recenti difficoltà della Nazionale, la FIGC si muove con decisione verso una scelta di grande impatto. Il nome di Claudio Ranieri, simbolo di rinascita e saggezza tattica, sembra ormai prossimo a diventare il nuovo commissario tecnico. Tuttavia, il tecnico romano deve seguire il suo istinto e fare ciò che sente, perché solo così potrà guidare l’Italia verso nuovi trionfi. La decisione finale è imminente e il futuro azzurro potrebbe dipendere dalla sua autenticità e passione.

Dopo l’esonero di Luciano Spalletti, travolto dalle critiche e da un pesante ko contro la Norvegia, la FIGC accelera nella scelta del nuovo commissario tecnico. Il nome in cima alla lista è quello di Claudio Ranieri, protagonista di un finale di stagione da favola con la Roma e oggi figura di riferimento nel progetto giallorosso, in qualità di consulente senior dei Friedkin. Le trattative tra Ranieri e la Federazione proseguono con intensità. Il “sì” dell’ex tecnico appare sempre più vicino, ma per la fumata bianca servirà tempo: almeno fino al 1° luglio, quando Ranieri sarà ufficialmente svincolato dai suoi attuali impegni con la Roma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it