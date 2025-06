Italia esonero Spalletti il ct in panchina con la Moldavia per l’ultima volta | Ranieri il successore?

Italia questa sera scende in campo contro la Moldavia, segnando un momento storico: sarà l'ultima partita di Luciano Spalletti come ct azzurro. Dopo aver annunciato il suo esonero, l'atmosfera si fa surreale, trasformando un semplice incontro in un crocevia di emozioni e tensioni. Gli azzurri sono chiamati a una vittoria convincente, ma la vera notizia è che questa sfida segna la fine di un’epoca e l’inizio di un nuovo capitolo per il calcio italiano.

In questa notizia si parla di: Italia Moldavia Esonero Spalletti

Quindi #Spalletti annuncia da solo il suo esonero e siederà comunque in panchina dopo questo annuncio nella gara tra Italia e Moldavia. Non mi era mai capitato di vederla una cosa così. Partecipa alla discussione

FINITA TRA LUCIANO SPALLETTI E L'ITALIA: GRAVINA HA COMUNICATO L'ESONERO AL CT L'annuncio direttamente da parte di Spalletti nella conferenza pre Moldavia, partita in cui il tecnico sarà in panchina per l'ultima volta alla guida della Nazionale Partecipa alla discussione

