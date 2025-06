Italia duro attacco di Capello | Colpa dei giocatori non di Spalletti

Fabio Capello non risparmia critiche alla Nazionale italiana, puntando il dito contro i giocatori invece che contro Spalletti. L'ex allenatore commenta la recente crisi tecnica e i risultati delusi, evidenziando le responsabilitĂ in campo. Con l'ultima partita di Spalletti questa sera, l'Italia si trova di fronte a una fase cruciale: capire se cambierĂ rotta o continuerĂ a cercare risposte. La situazione resta calda e ricca di tensioni.

Fabio Capello 'attacca' la Nazionale. L'ex allenatore ha parlato oggi, lunedì 9 giugno, della crisi tecnica e di risultati dell'Italia, che ha portato all'esonero di Luciano Spalletti. L'ormai ex ct siederĂ per l'ultima volta sulla panchina azzurra questa sera contro la Moldavia, nella seconda giornata del gruppo I, valido per le qualificazioni ai .

