Fabio Capello, ex ct della Nazionale, si scaglia duramente contro il caos che sta scuotendo l’Italia, esprimendo tutta la sua frustrazione: "Che rabbia, spaccherei tutto". Non risparmia critiche ai giocatori, accusandoli di mancanza di amore per la maglia azzurra. Stasera, in un clima di tensione e delusione, la squadra ha bisogno di una vera svolta per riscattare l’onore di una Nazionale ormai sotto pressione.

Fabio Capello durissimo sul caos Italia: `Che rabbia, spaccherei tutto`. E attacca i giocatori: `Non c`è amore per la maglia azzurra`. Stasera. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

