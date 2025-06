Italia Cambiaso | Siamo delusi Mi dispiace tanto per Spalletti

Nonostante il risultato positivo, l’Italia di Spalletti ha lasciato un senso di insoddisfazione: la vittoria contro la Moldavia è arrivata, ma il gioco e le prestazioni non hanno completamente convinto. Il 2-0 finale riflette ancora alcune lacune da colmare, lasciando i tifosi in attesa di miglioramenti tangibili. La strada verso risultati più solidi passa attraverso una crescita tecnica e tattica che possa rendere questa Nazionale davvero competitiva.

L`Italia vince, ma non convince contro la Moldavia. Il 2-0 finale rispecchia le difficoltà avute dalla Nazionale di Luciano Spalletti, all`ultima. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: Quot Italia Spalletti Cambiaso

Bologna, Italiano: "Coppa Italia meritata e incredibile, la dedico alla famiglia di Joe Barone" - Vincenzo Italiano esprime la sua gioia per la vittoria della Coppa Italia, dedicandola con emozione alla famiglia di Joe Barone.

Lineup ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Ranieri; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Raspadori; Retegui. Subs: Meret, Carnesecchi, Coppola, Rovella, Fatti, Orsolini, Maldini, Udogie, Casadei, Rugani, Lucca, Barella. Coach: Luciano Partecipa alla discussione

Questa immagine dice tutto. Spalletti ha fatto diventare punti fermi della Nazionale gente come Cambiaso e Raspadori. Non sa selezionare. Punto. Partecipa alla discussione

Raspadori e Cambiaso fan ripartire un'Italia spenta, ma che fatica con la Moldavia - 0 la Moldavia nel secondo impegno delle qualificazioni ai Mondiali 2026 e prova a rialzarsi portandosi a qu ... Leggi su msn.com

Italia, Cambiaso: "Siamo delusi. Mi dispiace tanto per Spalletti" - 0 finale rispecchia le difficoltà avute dalla Nazionale di Luciano Spalletti, all`ultima sulla panchina. Leggi su calciomercato.com

Italia-Moldavia 2-0: Raspadori-Cambiaso, azzurri non convincenti ma vincenti all'ultima in panchina di Spalletti - Cambiaso: l'Italia non convince, ma batte la Moldavia. Leggi su eurosport.it