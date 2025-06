Italia Buffon sicuro | Convinto che andremo ai Mondiali serve il riscatto Spalletti? Ecco come l’ho visto

Gianluigi Buffon, icona indiscussa del calcio italiano, si mostra convinto e determinato: l’Italia è pronta a conquistare i prossimi Mondiali. In un’intervista a Rai Sport, il capitano e capo delegazione ha sottolineato l’importanza di questa sfida contro la Moldavia e il ruolo fondamentale di Spalletti, che ha dato nuova linfa alla squadra. La convinzione c’è: adesso, serve solo il riscatto per far sognare nuovamente gli italiani.

Le parole di Gianluigi Buffon, capo delegazione dell'Italia, nel pre partita della sfide di qualificazione ai prossimi Mondiali contro la Moldavia Gianluigi Buffon, capo delegazione dell'Italia, ha parlato a Rai Sport nel pre partita della sfida alla Moldavia. SPALLETTI – «Spalletti si è concentrato solo su questa partita, siamo stati con lui anche ieri e oggi. Siamo insieme fianco a fianco e l'ha .

