Italia Buffon | "Spalletti solo in conferenza? Era giusto si prendesse la scena Ranieri? Ci sta pensando Gravina"

A pochi minuti da Italia-Moldavia, Gigi Buffon si è lasciato andare a riflessioni sulla gestione della Nazionale, commentando l’intervento di Spalletti e le parole di Ranieri e Gravina. Con la sua esperienza e passione, il portiere stella ha offerto uno sguardo autentico sul momento cruciale del calcio italiano, ricordandoci che in campo e fuori, la squadra ha sempre bisogno di leadership e visione. Il suo intervento apre un affascinante dibattito sul futuro azzurro.

A pochi minuti da Italia-Moldavia ha parlato, ai microfoni di Sky Sport, Gigi Buffon. Il capo-delegazione degli azzurri ha commentato la situazione. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: Italia Buffon Quot Spalletti

Buffon: "Italia al Mondiale senza se e senza ma. Fare paragoni con la mia Juve è deleterio. Non credo Conte lasci Napoli" - In una recente dichiarazione a Solomeo, Gigi Buffon, capo delegazione della Nazionale Italiana, ha ribadito la determinazione della squadra nel competere al prossimo mondiale, escludendo qualsiasi possibilità di confronti con la sua Juventus.

#gravina dice che non c'è stato nessun contatto, #Spalletti dice di esser stato cacciato contro sua volontà. E domani sarà probabilmente in panchina. Siamo alla follia demmerda nazionale. Fare tabula rasa. #Buffon domani in panca, poi #Ranieri Partecipa alla discussione

Immagina stupirsi del rifiuto di Acerbi alla convocazione di Spalletti quando quest'ultimo mesi fa con la sua solita spocchia ha lasciato intendere che fosse un vecchio di merda Partecipa alla discussione

Italia, Buffon: “Con Spalletti c’è sempre stata trasparenza. Ranieri? A questo pensa il presidente” - L’Italia è pronta a sfidare la Moldavia in quello che sarà l’ultimo incontro di Luciano Spalletti sulla panchina azzurra. Leggi su gianlucadimarzio.com

Acerbi-Spalletti, parla Buffon: "Un no all'Italia! Dopo una delusione..." - Il Capo Delegazione azzurro sulla decisione del difensore dell'Inter di rifiutare la chiamata del ct per le gare di qualificazione al Mondiale ... Leggi su tuttosport.com

Buffon:«Un calciatore non dice no a Spalletti, dice no ad un qualcosa di più grande che è l'Italia» - Ieri mattina Luciano Spalletti dopo il rifiuto di Acerbi alla convocazione in Nazionale aveva parlato così: «Acerbi non ha risposto alla convocazione, ha ripensato ... Leggi su msn.com