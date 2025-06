Italia bocciato anche un titolarissimo | Si sta facendo bullizzare

In un’Italia che vince ma non convince, anche i protagonisti di spicco come Bastoni si trovano sotto accusa. La Nazionale, pur superando la Moldavia, evidenzia fragilità e tensioni interne, con i tifosi pronti a criticare anche i big del team. La partita ha acceso il dibattito sulla reale forza degli Azzurri e sul futuro di alcuni giocatori chiave. È il momento di riflettere: cosa serve davvero per rinvigorire il nostro calcio?

Anche un big e titolarissimo della Nazionale finisce nel mirino. L’Italia continua a non convincere nonostante il successo sulla Moldavia L’ Italia vince ma non convince. Tutt’altro. Gli Azzurri hanno superato la Moldavia, soffrendo però nel primo tempo e salvandosi solo grazie alla posizione di fuorigioco di Nicolaescu che aveva realizzato lo 0-1. Poi l’hanno decisa Raspadori e Cambiaso con un gol per tempo. Bastoni nel mirino dei tifosi azzurri: la sentenza durante Italia-Moldavia (Foto LaPresse) – calciomercato.it Spalletti lascia così con una vittoria, ma sul banco degli imputati adesso non c’è solo lui. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Italia, bocciato anche un titolarissimo: “Si sta facendo bullizzare”

