Italia | battere la Moldavia stasera 20,45 di goleada Spalletti per l’addio dignitoso Ranieri debutta Formazioni

Forse Gabriele Gravina avrebbe preferito dare l'annuncio dell'esonero di Luciano Spalletti dopo la partita con la Moldavia. Anche per avere più tempo per ottenere il "sì" di Claudio Ranieri, stretto fra il contratto da dirigente con la Roma e la risposta al grido dell'inno di Mameli: "l'Italia chiamò". Sir Claudio dovrà decidere. Subito dietro di lui c'è Stefano Pioli, che stava già pensando alla Fiorentina. Ma intanto c'è da giocare (stasera, ore 20,45, a Reggio Emilia) contro la Moldavia: che dovrà essere travolta sotto una valanga di gol per sperare di poter ancora agguantare la Norvegia e vincere il girone.