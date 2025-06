Italia batte Moldova ma l' addio di Spalletti è un' altra brutta partita

L'Italia si risolleva parzialmente battendo la Moldova, ma l'addio di Spalletti lascia un'ombra di insoddisfazione. Dopo una prestazione tutt'altro che brillante e una sconfitta pesante contro la Norvegia, i nostri conquistano tre punti, tentando di rilanciare le speranze mondiali. Tuttavia, il match ha ancora molto da insegnarci: tra momenti di difficoltĂ e segnali di crescita, il cammino verso il Qatar resta tutto da seguire.

Si chiude con una vittoria tutt'altro che entusiasmante l'esperienza di Luciano Spalletti da commissario tecnico dell'Italia: dopo la pesante sconfitta contro la Norvegia, gli Azzurri battono per 2-0 la Moldova e provano a rilanciare le proprie ambizioni di qualificazione diretta ai Mondiali. La partita, pero', vede iniziare meglio gli ospiti, attenti dietro e pericolosi in avanti: al 9', Nicolaescu trova addirittura il gol di testa dopo un bel cross di Reabciuk, ma la rete viene annullata per fuorigioco del centravanti. Sospiro di sollievo per gli Azzurri, troppo lenti e passivi nell'occasione.

