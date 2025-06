Italia Alciato | L’esonero di Spalletti? Ho tre domande E su Gravina…

Alessandro Alciato, attraverso i suoi canali social, ha commentato le recenti dimissioni di Luciano Spalletti da ct dell'Italia, suscitando numerose domande e riflessioni. Quali sono state le ragioni di questa scelta? Come influenzerĂ il nostro calcio? E cosa si aspetta il pubblico dal futuro della Nazionale? Scopriamo insieme i dettagli e le implicazioni di questa importante svolta.

Attraverso i propri canali social, Alessandro Alciato ha parlato così delle dimissioni di Luciano Spalletti come ct dell'Italia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Italia, Alciato: “L’esonero di Spalletti? Ho tre domande. E su Gravina…”

In questa notizia si parla di: Italia Alciato Spalletti Esonero

Alessandro Alciato senza mezzi termini contro Gabriele Gravina e contro la Federazione dopo l'esonero di Luciano Spalletti #gravina #spalletti #italia #figc #nazionale Partecipa alla discussione

Italia, i retroscena dell'esonero di Spalletti. Alciato: "Successe tre cose mai viste prima" - L'esonero di Luciano Spalletti da Commissario Tecnico dell'Italia è arrivato dopo l'ennesima brutta prestazione della Nazionale azzurra, battuta per 3- Leggi su msn.com

Italia, il retroscena sull’esonero di Spalletti, quando è stato deciso e cosa ha chiesto il ct - Gabriele Gravina ha deciso l'esonero del CT dell'Italia già dopo la sconfitta contro la Norvegia, poi un giorno di valutazione per affrontare il discorso a tu per tu con Spalletti ... Leggi su sport.virgilio.it

Perché Spalletti ha rinunciato ai soldi della Nazionale nonostante l’esonero: “Non è come l’Inter” - Spalletti non prenderà nessuna buonuscita dopo l'esonero dalla Nazionale: "Diverso dall'Inter, lì non te li lascio i soldi perché mi sono preso ... Leggi su fanpage.it