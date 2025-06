Isybank Valitutti | Canale di sviluppo e cuore tecnologico del Gruppo

Isybank Valitutti rappresenta il cuore tecnologico e il canale di sviluppo di Intesa Sanpaolo, puntando sull’innovazione digitale per rivoluzionare il settore bancario. Con una strategia cloud-based e un core banking all’avanguardia, l’obiettivo è competere con le fintech e offrire servizi di nuova generazione. Questo approccio, come sottolineato dall’amministratore delegato Antonio Valitutti, apre nuove frontiere di crescita e innovazione, consolidando la posizione del gruppo nel panorama finanziario globale.

« Isybank nasce come iniziativa di digitalizzazione di quello che è il core tecnologico di Intesa Sanpaolo e ha una duplice funzione per il Gruppo» Così l'amministratore delegato di Isybank, Antonio Valitutti, in una intervista a L'Economia del Corriere della Sera. La prima, ha spiegato, «è avere un operatore cloud based per competere con le fintech, con un core banking che fa funzionare un'offerta di nuova generazione e che ben si presta a importare tutto quanto di nuovo arriverà dal digitale». La seconda «è quella di laboratorio, un progetto integrato nella Banca dei territori di Intesa Sanpaolo guidata da Stefano Barrese, per servire clienti sempre più digitali ».