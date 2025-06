Isybank Valitutti | Canale di sviluppo e cuore tecnologico del Gruppo

Isybank Valitutti rappresenta il cuore tecnologico e canale di sviluppo strategico di Intesa Sanpaolo, simbolo di innovazione e digitalizzazione. L’amministratore delegato Antonio Valitutti svela come questa piattaforma sia fondamentale nel percorso di trasformazione del Gruppo, potenziando servizi e efficienza. Con un ruolo ambizioso e una visione all’avanguardia, Isybank si configura come l’elemento chiave per ridefinire il futuro bancario italiano, consolidando la leadership digitale del gruppo.

L’amministratore delegato della banca digitale di Intesa Sanpaolo, Antonio Valitutti racconta in un’intervista a L’Economia del Corriere della Sera, il ruolo dell’istituto di credito nell’ambito della strategia di innovazione e digitalizzazione del Gruppo. Isybank nasce come iniziativa di”digitalizzazione di quello che è il core tecnologico di Intesa Sanpaolo e ha una duplice funzione per il gruppo”. “La prima – aggiunge – è avere un operatore cloud based per competere con le fintech, con un core banking che fa funzionare un’offerta di nuova generazione e che ben si presta a importare tutto quanto di nuovo arriverĂ dal digitale. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Isybank, Valitutti: «Canale di sviluppo e cuore tecnologico del Gruppo»

Isybank punta a un milione di nuovi clienti entro il 2025 e ad esportare in Europa il suo modello di banca digitale: parla l’Ad Valitutti - In più beneficiamo degli investimenti in tecnologia del Gruppo Intesa Sanpaolo, all’interno del programma IsyTech”.